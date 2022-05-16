Месси не попал в символическую сборную Лиги 1 по итогам сезона

На сегодняшней церемонии вручения наград от UNFP была оглашена символическая сборная из 11 лучших футболистов Лиги 1 на каждой позиции.

Место в составе нашлось сразу четверым представителям завоевавшего чемпионский титул «ПСЖ», включая лучшего игрока сезона – Килиана Мбаппе. Однако двух других суперзвёзд парижан – Лионеля Месси и Неймара – оставили без упоминаний.

Компанию Мбаппе в атаке символической сборной составили Виссам Бен Йеддер («Монако») и Мартен Терье («Ренн»). Среди полузащитников были избраны Димитри Пайе («Марсель»), Орельен Чуамени («Монако») и Секо Фофана («Ланс»). Четвёрку защитников составили Нуну Мендеш («ПСЖ»), Вильям Салиба («Марсель»), Маркиньос («ПСЖ») и Жонатан Клаусс («Ланс»). Вратарь – Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»).