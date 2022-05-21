Почеттино покинет «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино покинет команду по окончанию сезона. Об этом информирует в своих социальных сетях французский журналист Ромен Молина.

Среди кандидатов на замену Почеттино числится экс-наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан, которого сватают с назначением в «ПСЖ» уже на протяжении длительного срока. Но при этом вероятность того, что француз возглавит команду сейчас не так велика, ведь клуб рассматривает и альтернативные варианты.

Напомним, что Почеттино возглавил «ПСЖ» зимой 2020 года после увольнения Томаса Тухеля. Аргентинец привёл команду к победе в чемпионате, а в прошлом сезоне сумел дойти с клубом до полуфинала Лиги чемпионов.