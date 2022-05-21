Владелец «ПСЖ» в ближайшее время хочет закрыть сделку по Дембеле

Владелец «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи в ближайшее время хочет закрыть сделку по трансферу полузащитника каталонской «Барселоны» Усмана Дембеле, который может пополнить ряды клуба на правах свободного агента.

По информации от журналиста Адриена Гренье, у «ПСЖ» есть устная договорённость с Дембеле, которая была достигнута зимой. Но при этом ещё нет никаких гарантий, что француз обязательно летом присоединится к «ПСЖ».

Напомним, что ранее «ПСЖ» продлил своего нападающего Килиана Мбаппе до 2025 года. В услугах Дембеле также был заинтересован лондонский «Челси», в котором работает бывший тренер француза по «Боруссии» Дортмунд Томас Тухель.