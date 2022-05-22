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Чемпионат Франции. Лига 1

Неймар повторил уникальный рекорд Роналду

22 Мая 2022 • 08:39 Комментировать (1)
ПСЖ
5:0
Мец
окончен

В рамках заключительного тура чемпионата Франции столичный «ПСЖ» встречался с клубом «Мец» и отпраздновал разгромную победу со счетом 5:0. Один из мячей в составе столичного коллектива забил бразилец Неймар.

Таким образом, 30-летний нападающий отметился сотым голом за французскую команду. Ранее он достигал подобного, выступая за «Сантос» и каталонскую «Барселону».

Неймар стал вторым футболистом в XXI веке, сумевшим отметиться 100 голами за три разных клуба. Ранее подобное удавалось только португальцу Криштиану Роналду. Он сумел добиться такого во время выступлений за «МЮ», «Реал» и «Ювентус».

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду ПСЖ Неймар
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