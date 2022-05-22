Зидан встретится с руководством «ПСЖ» на следующей неделе

Наставник Зинедин Зидан летом может возглавить «Пари Сен-Жермен».

Французский специалист ещё не принял предложение, но готов всерьёз рассмотреть возможность работы в «ПСЖ». Несколькими днями ранее Зидан уже обсудил возможное назначение с руководством парижан. Новые переговоры запланированы на следующую неделю, сообщает журналист Адриен Гренье, ссылаясь на французские СМИ.

Последним местом работы Зинедина Зидана был мадридский «Реал», который экс-полузащитник покинул после окончания сезона 2020/21. В свой первый приход 49-летний специалист трижды приводил сливочных к победе в Лиге чемпионов.