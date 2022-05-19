Мбаппе должен сыграть с «Мецом»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе должен принять участие в последнем туре чемпионата Франции, где его команда сыграет с «Мецом». Ожидается, что эта игра станет для француза последней в футболке «ПСЖ», так как переход в «Реал» на правах свободного агента уже согласован.

Инсайдер Адриен Гренье дал понять, что несмотря на отсутствие Мбаппе на тренировках, игрок должен быть доступен на финальный матч сезона.

Напомним, что Мбаппе перешёл в «ПСЖ» летом 2017 года из «Монако». Игрок отказался продлевать контракт с парижанами, так как хочет осуществить мечту детства, перейдя в мадридский «Реал», который предлагает ему зарплату в размере 40 миллионов евро за сезон.