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Чемпионат Франции. Лига 1

Верратти попросил болельщиков не освистывать игроков «ПСЖ»

19 Мая 2022 • 00:49 Комментировать
ПСЖ
...
Мец
1.18 8.50 12.00
21.05 22:00

Освистывания игроков «ПСЖ» в минувшем сезоне стали нормой, несмотря на то, что команда вернула себе чемпионский титул во Франции. Вылет из Лиги чемпионов стал тяжелым ударом для фанатов - вся работа была перечеркнута одним-единственным вторым таймом в матче с «Реалом». Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти обратился к фанам с просьбой не освистывать футболистов клуба.

- У них есть право свистеть. но не во время матча. В ходе матча мы должны быть вместе. Мне порой кажется, что играем мы не дома, а в гостях. Мы готовы узнать о недовольстве фанов, но лучше другим путем. Можем поговорить, выслушать их. Когда я играл за «Пескару», мы не боролись за Скудетто, но даже проигрывать было приятно, из-за отношения фанатов, - цитирует Верратти Le Parisien.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Марко Верратти
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ПСЖ МЕЦ
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Верратти попросил болельщиков не освистывать игроков «ПСЖ»
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