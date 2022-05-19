Верратти попросил болельщиков не освистывать игроков «ПСЖ»

Освистывания игроков «ПСЖ» в минувшем сезоне стали нормой, несмотря на то, что команда вернула себе чемпионский титул во Франции. Вылет из Лиги чемпионов стал тяжелым ударом для фанатов - вся работа была перечеркнута одним-единственным вторым таймом в матче с «Реалом». Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти обратился к фанам с просьбой не освистывать футболистов клуба.

- У них есть право свистеть. но не во время матча. В ходе матча мы должны быть вместе. Мне порой кажется, что играем мы не дома, а в гостях. Мы готовы узнать о недовольстве фанов, но лучше другим путем. Можем поговорить, выслушать их. Когда я играл за «Пескару», мы не боролись за Скудетто, но даже проигрывать было приятно, из-за отношения фанатов, - цитирует Верратти Le Parisien.