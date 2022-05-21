«ПСЖ» в ближайшее время объявит о продлении контракта с Мбаппе

Сегодня, 21 мая, стало известно, что французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе останется в команде.

Об этом сообщил футбольный инсайдер Фабрицио Романо. По информации источника, 23-летний Мбаппе останется в Париже до конца сезона-2024/25.

При этом, ожидается, что клуб покинут спортивный директор Леонардо и главный тренер Маурисио Почеттино.

Ранее испанские СМИ с уверенностью сообщали о том, что Мбаппе выбрал «Реал», и даже сообщалось, что он отдыхал в Мадриде.

Сегодня, 21 мая, «ПСЖ» проведёт последний матч в текущем сезоне в Лиге 1. Встреча 38-го тура против «Меца» состоится в Париже, начало – в 22:00 мск.