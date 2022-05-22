Мотта прокомментировал возможное назначение на пост главного тренера «ПСЖ»

Наставник итальянской «Специи» Тьяго Мотта прокомментировал информацию о своём возможном назначении в «ПСЖ».

«Слухи о моём приходе в «ПСЖ» возникают не в первый и не в последний раз, – отметил бразилец. – Сейчас я проведу некоторое время за отдыхом со своей семьёй, а позднее встречусь с руководством «Специи» для обсуждения будущего», – приводит слова Мотты журналист Фабрицио Романо.

Тьяго Мотта считается одним из главных кандидатов на пост нового рулевого «Пари Сен-Жермен» после Зинедина Зидана. С 2012 по 2018 год бразилец выступал за парижан в качестве игрока.

Под руководством 39-летнего наставника «Специя» сумела избежать вылета из Серии А, финишировав на 16-м месте в таблице.