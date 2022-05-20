Вингер «ПСЖ» Анхель ди Мария попрощался с командой.

Игрок сборной Аргентины тепло попрощался со своими партнерами. 34-летний вингер в социальной сети выложил фото с напарниками по команде, оставив подпись: «Спасибо».

Анхель ди Мария выступал в парижском клубе с 2015 года, по окончании текущего сезона у него завершается контракт с командой, который не будет продлен.

За это время, аргентинец принял участие в 298 матчах, забил 92 мяча и сделал 118 голевых передач с учетом всех турниров. Стоимость футболиста согласно порталу transfermarkt составляет 15 миллионов евро.

Главный претендент на игрока — «Ювентус».