«ПСЖ» отправил в отставку Леонардо

В «ПСЖ» приняли решение о смене спортивного директора. С этой должности был уволен бразильский функционер Леонардо. Это произошло сразу после завершения поединка против «Меца» (5:0). Об этом рапортует Globeecho.

По данным СМИ, причиной расторжения контракта стало недовольство владельцев трансферной политикой.

Леонардо занимал пост спортивного директора парижского клуба с 2011 по 2014 год, а затем работал на различных должностях в «Милане» и «Антальяспоре». В 2019 году функционер вернулся в Париж.

По итогам сезона-2021/2022 «ПСЖ» стал чемпионом Франции. В Лиге чемпионов команда завершила участие на стадии 1/8 финала.