Симонс ответил на вопрос о своём будущем

Полузащитник «ПСЖ» Хави Симонс высказался о своём будущем в парижском клубе.

Напомним, 19-летний голландец перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2019 году. Действующий контракт игрока с французским клубом истекает летом нынешнего года.

Симонс отметил, что счастлив находиться в «ПСЖ», однако до сих пор не знает, что случится в будущем.

«Сезон завершится на следующей неделе, потом посмотрим…но я счастлив здесь», — приводит слова Симонса PrimeVideo.

В текущем сезоне молодой футболист отметился одной результативной передачей в девяти проведённых матчах за основную команду парижан. Ранее сообщалось, что «Барселона» заинтересована в возвращении своего воспитанника.