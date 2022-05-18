Верратти подтвердил, что ведёт переговоры с «ПСЖ» о новом контракте

Полузащитник французского «ПСЖ» Марко Верратти подтвердил, что ведёт переговоры с клубом о продлении контракта, который истекает через два года. Напомним, что 29-летний хавбек выступает за парижан уже с 2012 года.

«Новый контракт? Возможно. Мы ведём переговоры с клубом. У меня нет желания обсуждать соглашение, решение принимает руководство. У меня никогда не было проблем, я хочу остаться. Это клуб должен решить, подписывать ли со мной контракт или нет», – приводит слова Верратти журналист Адриен Гренье.

В этом сезоне Верратти отметился двумя голами и двумя ассистами за «ПСЖ» в чемпионате Франции. Эта кампания была для него уже десятой в Париже.