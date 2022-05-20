Мама Мбаппе: «У нас есть договорённость с «Реалом» и «ПСЖ», сыну нужно принять решение»

Мать нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе заявила, что её сын ещё не принял окончательного решения насчёт будущего. При этом она отметила, что у француза есть договорённость с «ПСЖ» и мадридским «Реалом».

«У нас есть договорённость с «Реалом» и «ПСЖ». Килиан должен принять решение. Я ещё не знаю о том, каковым оно будет. Переговоры завершены, теперь Килиан должен выбрать», – цитирует мать Мбаппе журналист Николо Скира.

Напомним, что согласно сегодняшней информации от итальянского инсайдера Джанлуки ди Марцио, Мбаппе скорее в следующем сезоне останется в «ПСЖ», нежели решит перейти в мадридский «Реал».