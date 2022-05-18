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Чемпионат Франции. Лига 1

Верратти хочет стать гражданином Франции

18 Мая 2022 • 20:52 Комментировать
ПСЖ
...
Мец
1.18 8.50 12.00
21.05 22:00

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти рассказал о своих планах на будущее.

Как сообщалось ранее, 29-летний итальянец намерен продлить своё соглашение с «ПСЖ», которое истекает через два года. Более того, Верратти заявил, что готов остаться в Париже и после завершения карьеры.

«Я провожу здесь лучшие годы своей жизни. После завершения карьеры я продолжу жить в Париже, поскольку очень люблю всё в этом городе. Возможно, подам заявку на получение французского гражданства, когда закончу играть», – приводит слова опорника журналист Адриен Гренье.

Марко Верратти выступает за «ПСЖ» уже почти десять лет. На его счету 377 матчей, 11 голов и более 50 результативных передач в составе парижан.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Марко Верратти
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ПСЖ МЕЦ
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