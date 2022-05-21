Хави: «Не спрашивайте меня о Мбаппе, желаю ему счастья»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес заявил, что не намерен отвечать на вопросы касательно форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе, который летом может оказаться в мадридском «Реале» на правах свободного агента.

«Не спрашивайте меня о Мбаппе, спрашивайте лучше о «Барселоне». Я никак не связан с Мбаппе. Что я могу сказать о его переходе в «Реал»? Желаю ему счастья», – сказал наставник «сине-гранатовых» на пресс-конференции.

Напомним, что Мбаппе ранее также связывали с переходом в «Барселону». Но теперь у игрока есть всего два варианта – продлить контракт с «ПСЖ» или же бесплатно уйти в мадридский «Реал».