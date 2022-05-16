Мбаппе о рекорде Кавани: «Я уже счастлив, что вхожу в топ-3 лучших бомбардиров в истории «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе вновь намекнул на то, что может покинуть команду по окончанию сезона в статусе свободного агента. Француз не стал напрямую отвечать на вопрос журналистов о том, собирается ли он побить рекорд Эдинсона Кавани в 200 голов и стать лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ».

«Кавани забил 200 голов за «ПСЖ», вы должны уважать его. Я рад, что мне посчастливилось поиграть с ним вместе. Я горд тем, что уже вхожу в топ-3 лучших бомбардиров в истории клуба», – цитирует Мбаппе журналист Адриен Гренье.

Напомним, сегодня стали появляться слухи о том, что Мбаппе, скорее всего, станет игроком мадридского «Реала».