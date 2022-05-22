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Чемпионат Испании. Ла Лига

Мбаппе просит «ПСЖ» купить звезду «Барселоны»

22 Мая 2022 • 23:59 Комментировать
ПСЖ
5:0
Мец
окончен

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе хочет, чтобы полузащитник «Барселоны» Френк де Йонг стал его одноклубником.

По информации источника, 23-летний француз получил определённую власть в «ПСЖ» после заключения нового контракта, поэтому теперь вправе влиять на трансферную политику клуба. Одним из игроков, которых Килиан хотел бы видеть в команде, называется лидер полузащиты «Барселоны» Френки де Йонг. Об этом сообщает издание Fichajes. Каталонский клуб может вынужденно продать голландца из-за финансовых трудностей.

«ПСЖ» изучает возможность покупки хавбека сборной Нидерландов, но может столкнуться с конкуренцией в лице «Манчестер Юнайтед», который возглавляет знакомый де Йонгу по «Аяксу» Эрик тен Хаг.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСЖ Килиан Мбаппе Френки де Йонг
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