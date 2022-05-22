Мбаппе просит «ПСЖ» купить звезду «Барселоны»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе хочет, чтобы полузащитник «Барселоны» Френк де Йонг стал его одноклубником.

По информации источника, 23-летний француз получил определённую власть в «ПСЖ» после заключения нового контракта, поэтому теперь вправе влиять на трансферную политику клуба. Одним из игроков, которых Килиан хотел бы видеть в команде, называется лидер полузащиты «Барселоны» Френки де Йонг. Об этом сообщает издание Fichajes. Каталонский клуб может вынужденно продать голландца из-за финансовых трудностей.

«ПСЖ» изучает возможность покупки хавбека сборной Нидерландов, но может столкнуться с конкуренцией в лице «Манчестер Юнайтед», который возглавляет знакомый де Йонгу по «Аяксу» Эрик тен Хаг.