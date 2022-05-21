Президент Ла Лиги о том, что «ПСЖ продлил контракт с Мбаппе»: «Это оскорбление в сторону футбола»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался насчёт новости о том, что «ПСЖ» продлит контракт с нападающим Килианом Мбаппе. Тебас считает, что это событие станет оскорблением в сторону футбола.

«Что пытается сделать «ПСЖ»? Они продлевают контракт с Мбаппе, предлагая ему огромную зарплату, несмотря на убытки в 700 миллионов евро в прошлые сезоны, имея зарплатную ведомость в 600 миллионов евро. Это оскорбление в сторону футбола. «ПСЖ» точно так же опасен, как и Суперлига», – цитирует Тебаса Фабрицио Романо.

Напомним, что ранее Мбаппе отказал мадридскому «Реалу» и решил остаться в «ПСЖ».