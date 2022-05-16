«ПСЖ» или «Реал»: Мбаппе уточнил, когда официально объявит о своём выборе

Звезда «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе официально сообщит о своём будущем до 28 мая.

Сегодня 23-летний форвард признался, что практически решил, в каком клубе будет играть в следующем сезоне. Теперь стала известна и крайняя дата объявления.

«Я официально объявлю о своём решении до того, как прибуду в расположение сборной Франции в июне», – поделился Мбаппе.

Ближайший сбор французской национальной команды состоится 28 мая. Таким образом, место продолжения карьеры Килиана будет известно в течение менее чем двух недель.

Напомним, что Мбаппе выбирает между подписанием нового контракта с «ПСЖ» и переходом в мадридский «Реал» в качестве свободного агента.