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Чемпионат Франции. Лига 1

Кейлор Навас ответил на вопрос о возможном уходе из «ПСЖ»

22 Мая 2022 • 01:08 Комментировать
ПСЖ
5:0
Мец
окончен

Голкипер «ПСЖ» Кейлор Навас поделился своими планами на будущее.

Согласно многочисленным слухам, костариканец будет выставлен на продажу этим летом, поскольку в «ПСЖ» решили сделать ставку на другого вратаря – Джанлуиджи Доннарумму. В нынешнем сезоне игровое время между стражами ворот делилось примерно поровну, что не устраивало обоих.

Учитывая это, заявление Кейлора Наваса о собственном будущем может показаться несколько противоречивым: «Буду ли я здесь в следующем сезоне? Да, у меня ещё два года по контракту. Я и моя семья счастливы в Париже, так что мы остаёмся!» – приводит слова 35-летнего игрока журналист Адриен Гренье.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Кейлор Навас
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