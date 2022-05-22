Кейлор Навас ответил на вопрос о возможном уходе из «ПСЖ»

Голкипер «ПСЖ» Кейлор Навас поделился своими планами на будущее.

Согласно многочисленным слухам, костариканец будет выставлен на продажу этим летом, поскольку в «ПСЖ» решили сделать ставку на другого вратаря – Джанлуиджи Доннарумму. В нынешнем сезоне игровое время между стражами ворот делилось примерно поровну, что не устраивало обоих.

Учитывая это, заявление Кейлора Наваса о собственном будущем может показаться несколько противоречивым: «Буду ли я здесь в следующем сезоне? Да, у меня ещё два года по контракту. Я и моя семья счастливы в Париже, так что мы остаёмся!» – приводит слова 35-летнего игрока журналист Адриен Гренье.