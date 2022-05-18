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Верратти: «Мне стало плохо, когда я услышал, что Мбаппе в Мадриде»

18 Мая 2022 • 17:39 Комментировать
Реал Мадрид
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Бетис
1.70 4.40 4.30
20.05 22:00

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти отреагировал на слухи о переходе своего одноклубника Киллиана Мбаппе в мадридский «Реал». Итальянец заявил, что ему стало плохо, когда он услышал новости о переходе Мбаппе в стан «сливочных».

«Мбаппе в «Реале»? Решение за ним, я просто жду, как и вы. Когда я был в отпуске и увидел уведомления о том, что Мбаппе в Мадриде, мне стало плохо. Но затем он успокоил меня, сказав, что приехал туда на отпуск», – цитирует хавбека Адриен Гренье.

Напомним, что ранее многие авторитетные источники сообщили о решении Мбаппе перейти в мадридский «Реал». Зарплата француза в новом клубе составит 40 миллионов евро в год.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Марко Верратти Килиан Мбаппе
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