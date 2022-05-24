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Чемпионат Франции. Лига 1

Почеттино останется в «ПСЖ» благодаря Мбаппе

24 Мая 2022 • 00:51 Комментировать
ПСЖ
5:0
Мец
окончен

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино может сохранить свой пост.

По информации L’Équipe, нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе заявил руководству клуба, что Почеттино нужно оставить в клубе, потому что они находятся в теплых отношениях со специалистом.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что руководство клуба должно будет прислушиваться к Мбаппе при решении важных вопросов, именно такое условие требовал футболист перед продлением контракта.

«ПСЖ» выиграл чемпионат Франции 2021/22, набрав 86 очков в 38 матчах. Ближайший преследователь «Марсель» заработал 71 балл, третьим стал «Монако», упустив серебряные медали в последнем туре из-за ничьей с «Лансом» (2:2).

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Лига 1 Маурисио Почеттино Килиан Мбаппе
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