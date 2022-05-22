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«ПСЖ» в ближайшее время объявит о назначении нового спортивного директора

22 Мая 2022 • 15:51 Комментировать
ПСЖ
5:0
Мец
окончен

Луис Кампос сменит Леонардо в должности спортивного директора «Пари Сен-Жермен».

Португальский специалист, ныне занимающий пост стратегического советника в испанской «Сельте», будет официально представлен в качестве нового спортивного директора «ПСЖ» в самое ближайшее время. Об этом сообщает издание Le Parisien.

57-летний Кампос наиболее известен по работе спортивным директором в «Лилле» с июля 2017 года по декабрь 2020. Ранее он также был техническим директором в «Монако», а в сезоне 2012/13 выполнял роль скаута в мадридском «Реале».

Леонардо работает в «ПСЖ» с 2019 года. В ближайшие дни клуб может объявить о его отставке.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Леонардо Луис Кампос
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