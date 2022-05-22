Неймар встал в один ряд с Ромарио и CR7

В последнем туре текущего сезона французского чемпионата «ПСЖ» забил пять безответных мячей «Мецу», и один из них записал на свой счет бразильский нападающий Неймар. Это был его сотый гол в составе «ПСЖ», и Неймар стал всего лишь третьим игроком в истории, который забил сто и более голов за три разных клуба.

Как уточняет испанское издание Marca, двумя другими являются Ромарио, который забил сто голов в составе «ПСВ», «Васко да Гама» и «Фламенго», а также не кто иной, как Криштиану Роналду, причем португалец не только забил по сто голов в составе «Манчестер Юнайтед», мадридского «Реала» и «Ювентуса», но также и в португальской сборной.