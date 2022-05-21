Ла Лига может доложить УЕФА о нарушениях со стороны «ПСЖ» в сделке с Мбаппе

Руководство испанской Ла Лиги выступит с жалобой против «Пари Сен-Жермен».

Несколькими днями ранее многочисленные источники сообщали о практически состоявшемся переходе звёздного француза в мадридский «Реал» на правах свободного агента. Однако сделка, как стало известно сегодня, сорвалась – «ПСЖ» удалось убедить Мбаппе продлить контракт.

По мнению руководителей испанской Ла Лиги, парижский клуб нарушил правила финансового фэйр-плей, предложив 23-летнему нападающему крайне щедрые контрактные условия, несмотря на значительные убытки в прошлых сезонах. Испанские СМИ также сообщают, что Ла Лига намерена доложить УЕФА о нарушениях со стороны «ПСЖ» в сделке с Килианом Мбаппе.