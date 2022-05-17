Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Левандовски хочет в «Барселону», несмотря на интерес «ПСЖ» и «Челси»

17 Мая 2022 • 13:34 Комментировать
Челси
...
Лестер
1.35 4.90 9.00
19.05 22:00

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски одержим идеей перебраться в каталонскую «Барселону». Согласно данным от инсайдера Фабрицио Романо, поляк хотел бы перейти именно в стан «сине-гранатовых», несмотря на интерес со стороны «Челси» и «ПСЖ».

Напомним, ранее Левандовски лично подтвердил, что матч против «Вольфсбурга» в последнем туре Бундеслиги, возможно, стал для него последним в футболке «Баварии». Намерения поляка сменить клубную прописку также подтвердил спортивный директор Хасан Салихамиджич.

На данный момент Левандовски связывает с «Баварией» контракт, который истекает лишь через год. Мюнхенцы не намерены отпускать форварда этим летом.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Бавария ПСЖ Роберт Левандовски
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЧЕЛСИ ЛЕСТЕР
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
17.05  21:45 Саутгемптон ... Ливерпуль 6.80 5.20 1.43
Все матчи
Новости
Сегодня, 17 Мая
13:50 · Англия. Премьер-лига
Артета верит, что «Арсенал» всё ещё может попасть в Лигу чемпионов
13:49 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» не хочет продавать Гюндогана
13:43 · Англия. Премьер-лига
Ширер: «Гимараэс выведет «Ньюкасл» на новый уровень»
13:34 · Англия. Премьер-лига
Левандовски хочет в «Барселону», несмотря на интерес «ПСЖ» и «Челси»
13:27 · Англия. Премьер-лига
Бёли по-прежнему уверен в покупке «Челси» до 31 мая
13:24 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» нашёл альтернативу Жезусу
13:02 · Англия. Премьер-лига
Невилл: «Робертсон – лучший крайний защитник АПЛ»
12:38 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган был замечен в столице Испании
12:30 · Англия. Премьер-лига
Маротта о лучшей сделке: «Погба – взяли бесплатно, продали за 110 миллионов» 1
12:19 · Англия. Премьер-лига
Мерсон: «В уходе Рюдигера из «Челси» виноват Лэмпард»
12:13 · Англия. Чемпионшип
Невилл поддержал игрока «Блэкпула», совершившего каминг-аут 1
12:11 · Англия. Премьер-лига
Триппьер фанатам «Тоттенхэма»: «Надеюсь, вам понравился вчерашний вечер» 1
11:46 · Англия. Премьер-лига
Артета о прошлых трансферах «Арсенала»: «Сделали всё, что могли» 1
11:36 · Англия. Премьер-лига
Каррагер: «Боюсь за «Арсенал» в следующем сезоне» 1
11:35 · Англия. Премьер-лига
Тоттенхэм» решил не выкупать Голлини
Все новости
Рекомендуем