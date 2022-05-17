Левандовски хочет в «Барселону», несмотря на интерес «ПСЖ» и «Челси»

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски одержим идеей перебраться в каталонскую «Барселону». Согласно данным от инсайдера Фабрицио Романо, поляк хотел бы перейти именно в стан «сине-гранатовых», несмотря на интерес со стороны «Челси» и «ПСЖ».

Напомним, ранее Левандовски лично подтвердил, что матч против «Вольфсбурга» в последнем туре Бундеслиги, возможно, стал для него последним в футболке «Баварии». Намерения поляка сменить клубную прописку также подтвердил спортивный директор Хасан Салихамиджич.

На данный момент Левандовски связывает с «Баварией» контракт, который истекает лишь через год. Мюнхенцы не намерены отпускать форварда этим летом.