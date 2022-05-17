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Ди Мария недоволен «ПСЖ»: клуб нарушил договорённость

17 Мая 2022 • 21:25 Комментировать
ПСЖ
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Мец
1.18 8.00 12.50
21.05 22:00

Вингер «Пари Сен-Жермен» Анхель ди Мария недоволен отношением к себе со стороны руководства клуба.

Аргентинский футболист разозлён и чувствует себя преданным, поскольку зимой он достиг с парижанами устной договорённости о продлении истекающего контракта, однако позднее боссы «ПСЖ» пересмотрели свою позицию, решив расстаться с 34-летним игроком. Об этом сообщает издание Le Parisien.

По данным прессы, ди Мария близок к переходу в «Ювентус» на правах свободного агента. Сделка может быть заключена в ближайшее время.

В 30 матчах текущего сезона аргентинец забил 4 гола и 8 раз ассистировал.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Анхель Ди Мария
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