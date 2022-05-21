Мбаппе оформил хет-трик в ворота «Меца» в последнем матче сезона

В матче последнего 38-го тура в сезоне-2021/22 чемпионата Франции «ПСЖ» не оставил шансов «Мецу», обыграв гостей со счётом 5:0.

Уже в первом тайме парижане обеспечили себе комфортное преимущество. На 25-й минуте встречи нападающий Килиан Мбаппе забил первый гол, а через три минуты записал на свой счёт второй мяч. На 31-й минуте отличился бразилец Неймар.

Во втором тайме француз забил третий мяч в ворота гостей. После этого полузащитник «Меца» Бубакар Траоре не справился с эмоциями и получил вторую жёлтую карточку. На 67-й минуте пятый мяч в ворота гостей забил Анхель ди Мария, который покинет «ПСЖ» в конце сезона.

21 мая, стало известно, что Мбаппе продлил контракт с парижанами до 2025 года.

Напомним, «ПСЖ» задолго до последнего тура гарантировал чемпионство в Лиге 1. Команда Маурисио Почеттино завершила этот сезон, набрав 86 очков.

Из чемпионата Франции по итогам сезона вылетели «Бордо» и «Сент-Этьен». «Мец» сыграет в стыковых матчах против «Осера», за право остаться в Лиге 1.