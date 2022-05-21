«ПСЖ» расстанется с двумя игроками атаки

Этим летом «Пари Сен-Жермен» планирует избавиться от Мауро Икарди и Юлиана Дракслера.

28-летний немецкий вингер и 29-летний аргентинский форвард не входят в платы парижан, несмотря на неопределённость с должностями главного тренера и спортивного директора на новый сезон. Согласно сведениям журналиста Николо Скиры, «ПСЖ» сделает всё возможное, чтобы продать обоих футболистов до завершения летнего трансферного окна.

Мауро Икарди защищает цвета парижского гранда с 2019 года. Его выкуп у миланского «Интера» обошёлся столичным в 50 млн евро.

Дракслер выступает в Париже с 2017 года. Чемпион мира в составе сборной Германии был приобретён у «Вольфсбурга» за 36 млн евро.