Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» объявит об уходе Леонардо и Почеттино уже на следующей неделе

21 Мая 2022 • 20:10 Комментировать (1)
ПСЖ
...
Мец
1.15 9.00 15.00
Через 0 ч. 23 мин.

Спортивный директор и главный тренер «ПСЖ» покинут свои должности в ближайшие дни.

Слухи о возможных перестановках в парижском клубе появились сразу после вылета команды из Лиги чемпионов от мадридского «Реала» на стадии 1/8 финала. Теперь же дело близится к официальному подтверждению.

Как информирует журналист-инсайдер Адриен Гренье, уже на следующей неделе спортивный директор Леонардо и главный тренер Маурисио Почеттино будут освобождены от своих обязанностей в клубе.

Сегодня «Пари Сен-Жермен» проведёт последний матч в сезоне против «Меца» в рамках 38-го тура французской Лиги 1.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Леонардо Маурисио Почеттино
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПСЖ МЕЦ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
21.05  22:00 Реймс ... Ницца 3.30 3.45 2.24
21.05  22:00 Клермон ... Лион 4.00 4.00 1.84
21.05  22:00 Лорьян ... Труа 1.98 3.65 3.80
21.05  22:00 ПСЖ ... Мец 1.09 12.00 27.00
21.05  22:00 Брест ... Бордо 2.01 3.70 3.65
21.05  22:00 Лилль ... Ренн 3.85 3.95 1.89
21.05  22:00 Нант ... Сент-Этьен 2.17 3.55 3.35
21.05  22:00 Анже ... Монпелье 2.06 3.60 3.65
21.05  22:00 Ланс ... Монако 2.80 3.65 2.43
21.05  22:00 Марсель ... Страсбург 2.03 3.60 3.70
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Мая
21:30 · Франция. Лига 1
«Марсель» — «Страсбург»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:0
21:30 · Франция. Лига 1
«Ланс» — «Монако»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:0
21:30 · Франция. Лига 1
«Лилль» — «Ренн»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:0
21:30 · Франция. Лига 1
«Брест» — «Бордо»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:0
21:30 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» — «Мец»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:0
21:11 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» расстанется с двумя игроками атаки
20:33 · Испания. Ла Лига
Ла Лига может доложить УЕФА о нарушениях со стороны «ПСЖ» в сделке с Мбаппе
20:10 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» объявит об уходе Леонардо и Почеттино уже на следующей неделе 1
19:37 · Испания. Ла Лига
Владелец «ПСЖ» в ближайшее время хочет закрыть сделку по Дембеле 1
19:17 · Франция. Лига 1
Почеттино покинет «ПСЖ»
18:54 · Испания. Ла Лига
Президент Ла Лиги о том, что «ПСЖ продлил контракт с Мбаппе»: «Это оскорбление в сторону футбола» 7
18:46 · Испания. Ла Лига
«Реал» намерен переключить все усилия на трансфер Чуамени
18:39 · Испания. Ла Лига
Мама Мбаппе: «У нас никогда не было полного соглашения с «Реалом» 3
17:58 · Франция. Лига 1
Кампос может сменить Леонардо на посту спортивного директора «ПСЖ»
16:57 · Испания. Ла Лига
Мбаппе сегодня утром позвонил Пересу, чтобы уведомить его о своём решении 9
Все новости
Рекомендуем