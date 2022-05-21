«ПСЖ» объявит об уходе Леонардо и Почеттино уже на следующей неделе

Спортивный директор и главный тренер «ПСЖ» покинут свои должности в ближайшие дни.

Слухи о возможных перестановках в парижском клубе появились сразу после вылета команды из Лиги чемпионов от мадридского «Реала» на стадии 1/8 финала. Теперь же дело близится к официальному подтверждению.

Как информирует журналист-инсайдер Адриен Гренье, уже на следующей неделе спортивный директор Леонардо и главный тренер Маурисио Почеттино будут освобождены от своих обязанностей в клубе.

Сегодня «Пари Сен-Жермен» проведёт последний матч в сезоне против «Меца» в рамках 38-го тура французской Лиги 1.