Месси сосредоточен на победе в Лиге чемпионов с «ПСЖ» в следующем сезоне

По данным французских СМИ, нападающий «ПСЖ» Лионель Месси ставит только одну цель на ближайшее будущее.

Слухи связывают 34-летнего аргентинца с уходом в «Интер Майами», что уже было опровергнуто окружением игрока. По данным L’ÉQUIPE, Месси полностью сосредоточен на одной цели – победе в Лиге чемпионов со своей нынешней командой в предстоящей кампании.

В нынешнем сезоне «ПСЖ» завершил своё выступление в самом престижном еврокубковом турнире на стадии 1/8 финала, уступив в двухматчевом противостоянии мадридскому «Реалу».

Контракт Лионеля Месси с парижанами рассчитан до лета 2023 года.