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«ПСЖ» станет фаворитом на Мане, если сенегалец решит покинуть «Ливерпуль»

18 Мая 2022 • 18:39 Комментировать
ПСЖ
...
Мец
1.18 8.50 12.00
21.05 22:00

Французский «ПСЖ» будет первым в очереди на покупку нападающего «Ливерпуля» Садио Мане, если сенегалец летом решит покинуть мерсисайдский клуб. Об этом сообщает журналист немецкого издания BIld Кристиан Фальк.

Напомним, что ранее интерес к Садио Мане проявляла мюнхенская «Бавария», которая была готова отдать «Ливерпулю» своего полузащитника Сержа Гнабри в обмен на сенегальца.

Контракт Мане с «Ливерпулем» истекает в конце следующего сезона. Футболист пока не принял решение о том, хочет ли остаться на «Энфилде». Сообщается, что одной из причин, почему Мане был бы не против присоединится к «ПСЖ» является высокая зарплата, которую предлагает французский клуб.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль ПСЖ Садио Мане
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