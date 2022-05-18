«ПСЖ» станет фаворитом на Мане, если сенегалец решит покинуть «Ливерпуль»

Французский «ПСЖ» будет первым в очереди на покупку нападающего «Ливерпуля» Садио Мане, если сенегалец летом решит покинуть мерсисайдский клуб. Об этом сообщает журналист немецкого издания BIld Кристиан Фальк.

Напомним, что ранее интерес к Садио Мане проявляла мюнхенская «Бавария», которая была готова отдать «Ливерпулю» своего полузащитника Сержа Гнабри в обмен на сенегальца.

Контракт Мане с «Ливерпулем» истекает в конце следующего сезона. Футболист пока не принял решение о том, хочет ли остаться на «Энфилде». Сообщается, что одной из причин, почему Мане был бы не против присоединится к «ПСЖ» является высокая зарплата, которую предлагает французский клуб.