Ди Мария красиво попрощался с «ПСЖ»: гол и ассист в 295-й игре

Вингер «ПСЖ» Анхель ди Мария провёл свой 295-й и последний матч за клуб, отметив это событие уверенной игрой.

Сегодняшний поединок заключительного тура французской Лиги 1 против «Меца» стал прощальным для 34-летнего аргентинца в «ПСЖ» – по окончании сезона ди Мария станет свободным агентом.

Выйдя на поле в стартовом составе, вингер уже на 25-й минуте ассистировал Килиану Мбаппе, а в середине второго тайма поразил ворота сам. На 75-й минуте аргентинец был заменён для получения заслуженных оваций от публики «Парк де Пренс».

В 295 матчах за «ПСЖ» ди Мария стал автором 92 голов и 112 результативных передач во всех турнирах.