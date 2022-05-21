Президент «ПСЖ» – о продлении Мбаппе: «Исключительный момент в истории клуба»

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи выступил с речью, посвящённой продлению контракта с Килианом Мбаппе.

Сегодня сага официально подошла к концу: Мбаппе не перейдёт в «Реал», поскольку решил остаться в Париже до 2025 года.

«Это исключительный момент в истории «ПСЖ», – прокомментировал сделку президент парижского гранда. – Мбаппе станет ключевой фигурой нашего проекта на долгие годы – как на поле, так и за его пределами.

Очень горжусь и счастлив. Мы открываем самые красивые страницы нашей истории», – заявил Нассер Аль-Хелаифи.

Килиан Мбаппе уже отметил грандиозное событие дублем в первом тайме матча против «Меца».