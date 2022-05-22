Средняя результативность Месси в чемпионате Франции - гол в более чем четырех матчах

Как мы уже сообщали, аргентинский нападающий Лионель Месси в свой первый сезон в «ПСЖ» забил одиннадцать голов. Шесть из них были забиты Лионелем в чемпионате Франции, и это намного меньше, чем забивал Лионель в составе «Барселоны». Даже с учетом того, что треть матчей своего клуба в чемпионате Месси пропустил в силу различных причин, его средний показатель очень скромен - 6 голов в двадцати пяти матчах.

Это означает, что средняя результативность Месси - примерно один гол в четырех матчах, даже чуть хуже.

Месси перебрался в «ПСЖ» летом 2021 года, ранее он играл в Европе лишь в составе каталонской «Барселоны».