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Чемпионат Франции. Лига 1

Средняя результативность Месси в чемпионате Франции - гол в более чем четырех матчах

22 Мая 2022 • 00:11 Комментировать
ПСЖ
5:0
Мец
окончен

Как мы уже сообщали, аргентинский нападающий Лионель Месси в свой первый сезон в «ПСЖ» забил одиннадцать голов. Шесть из них были забиты Лионелем в чемпионате Франции, и это намного меньше, чем забивал Лионель в составе «Барселоны». Даже с учетом того, что треть матчей своего клуба в чемпионате Месси пропустил в силу различных причин, его средний показатель очень скромен - 6 голов в двадцати пяти матчах.

Это означает, что средняя результативность Месси - примерно один гол в четырех матчах, даже чуть хуже.

Месси перебрался в «ПСЖ» летом 2021 года, ранее он играл в Европе лишь в составе каталонской «Барселоны».

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Лионель Месси ПСЖ
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окончен ПСЖ 5:0 Мец 1.16 8.50 14.00
окончен Брест 2:4 Бордо 1.67 4.50 4.40
окончен Лилль 2:2 Ренн 4.10 3.90 1.83
окончен Нант 1:1 Сент-Этьен 2.45 3.50 2.85
окончен Анже 2:0 Монпелье 1.95 3.85 3.60
окончен Ланс 2:2 Монако 3.15 3.85 2.10
окончен Марсель 4:0 Страсбург 2.05 3.45 3.65
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