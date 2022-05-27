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Чемпионат Франции. Лига 1

Почеттино: «Я на 100% останусь тренером «ПСЖ»

27 Мая 2022 • 01:22 Комментировать
ПСЖ
5:0
Мец
окончен

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино заявил, что сохранит свой пост.

«С сегодняшнего дня могу сказать, что я остаюсь главным тренером «Пари Сен-Жермен». Никаких изменений не произошло, и я на 100% продолжу свою работу здесь. Я полностью сосредоточен на «ПСЖ». У меня контракт до 2023 года, и я хочу продолжить свою работу», – заявил аргентинский наставник, слова которого приводит журналист Фабрицио Романо.

По слухам, «ПСЖ» всерьёз рассматривал возможность скорого увольнения Почеттино из-за неудачного выступления команды в Лиге чемпионов. Основным кандидатом на роль нового рулевого парижан назывался Зинедин Зидан.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Маурисио Почеттино
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