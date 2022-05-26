Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» близок к продлению контракта с полузащитником-вундеркиндом

26 Мая 2022 • 00:56 Комментировать
ПСЖ
5:0
Мец
окончен

19-летний полузащитник «ПСЖ» Хави Симонс с высокой вероятностью подпишет новый контракт.

По ходу сезона ходили слухи о возможном уходе голландца, выражавшего недовольство отсутствием игровой практики в первой команде парижан, однако клубу удалось убедить игрока пересмотреть свои взгляды. По информации Goal, окружение Симонса подтвердило, что переговоры по новому соглашению с «ПСЖ» складываются успешно.

В завершившемся сезоне Хави Симонс лишь шесть раз выходил на поле в матчах французской Лиги 1, а также трижды появлялся в поединках Кубка Франции. Действующий контракт воспитанника «Барселоны» с «ПСЖ» истекает в июне.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Хави Симонс
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Мая
00:56 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» близок к продлению контракта с полузащитником-вундеркиндом
25 Мая
23:26 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» пытается перехватить Чуамени у «Реала» и «Ливерпуля»
22:59 · Англия. Премьер-лига
Чуамени рассказал о возможном переходе в испанский или английский клуб
20:07 · Германия. Бундеслига
Месси и Левандовски возглавили статистический рейтинг топ-5 лиг по одному из показателей 2
20:02 · Испания. Ла Лига
Чеферин: «Мбаппе продлил контракт с «ПСЖ»? Никто не может указывать УЕФА, кого надо наказывать за нарушение финансового фэйр-плея» 1
18:45 · Франция. Лига 1
Месси стал вторым лучшим игроком Лиги 1 по средней оценке за матч 2
18:10 · Испания. Ла Лига
Винисиус прокомментировал ситуацию с Мбаппе 5
15:50 · Россия. Премьер-лига
Гришин поделился мнением о возможном выкупе Языджи
14:56 · Италия. Серия А
Тотти – об отказе Мбаппе «Реалу»: «Я сделал то же самое» 7
13:39 · Франция. Лига 1
Неймар: «Я хочу остаться в «ПСЖ»
13:28 · Франция. Лига 1
Фавр может вернуться в «Ниццу»
12:43 · Испания. Ла Лига
Модрич – о продлении контракта с «Реалом»: «Не собираюсь делать «Мбаппе»
12:18 · Англия. Премьер-лига
Неймар – о Тухеле: «Ради него я готов отдать на поле жизнь» 1
12:01 · Испания. Ла Лига
Лапорта отреагировал на сообщения о потенциальном возвращении Неймара
12:00 · Испания. Ла Лига
Президент «Барселоны» назвал игру за «ПСЖ» рабством
Все новости
Рекомендуем