«ПСЖ» близок к продлению контракта с полузащитником-вундеркиндом

19-летний полузащитник «ПСЖ» Хави Симонс с высокой вероятностью подпишет новый контракт.

По ходу сезона ходили слухи о возможном уходе голландца, выражавшего недовольство отсутствием игровой практики в первой команде парижан, однако клубу удалось убедить игрока пересмотреть свои взгляды. По информации Goal, окружение Симонса подтвердило, что переговоры по новому соглашению с «ПСЖ» складываются успешно.

В завершившемся сезоне Хави Симонс лишь шесть раз выходил на поле в матчах французской Лиги 1, а также трижды появлялся в поединках Кубка Франции. Действующий контракт воспитанника «Барселоны» с «ПСЖ» истекает в июне.