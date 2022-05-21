Неймар забил 100-й гол за «ПСЖ», став 5-м бомбардиром в истории клуба

Вингер «ПСЖ» Неймар отметился юбилейным голом за парижан.

Гол, забитый на 31-й минуте сегодняшнего матча чемпионата Франции против «Меца», стал для Неймара сотым в цветах «ПСЖ». Бразилец – пятый бомбардир за всю историю клуба наряду с Домиником Рошто, на счету которого те же 100 голов.

Список лучших голеодоров «ПСЖ» всех времён возглавляет уругвайский нападающий Эдинсон Кавани с 200 забитыми мячами. Вторая строчка у действующей звезды команды Килиана Мбаппе – 170. Замыкает тройку ещё одна суперзвезда футбола – Златан Ибрагимович (156 голов). Почётное четвёртое место занимает известный в прошлом португальский форвард Педру Паулета (109 мячей).