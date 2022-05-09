На Погба претендуют только «Ювентус» и «ПСЖ»

Единственными претендентами на трансфер полузащитника «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента являются туринский «Ювентус» и «ПСЖ». Согласно журналисту Николо Скире, француз совершенно точно не окажется в следующем сезоне в «Манчестер Сити», несмотря на заявления британской прессы в последние дни.

Сейчас на столе у Погба лежат готовые предложения от «Ювентуса» и «ПСЖ». Другие клубы до сих пор не выражали конкретный интерес. Француз вряд ли примет решение о своём будущем до конца нынешнего сезона.

Напомним, что Погба недавно выбыл из строя из-за травмы. Теперь полузащитник будет вынужден пропустить оставшиеся матчи сезона.