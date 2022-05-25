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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» пытается перехватить Чуамени у «Реала» и «Ливерпуля»

25 Мая 2022 • 23:26 Комментировать
ПСЖ
5:0
Мец
окончен

«ПСЖ» собирается переломить ход гонки за подписание полузащитника «Монако» Орельена Чуамени.

Именно мадридский «Реал» и «Ливерпуль» называются главными претендентами на 22-летнего француза: как сообщалось, игрок уже согласовал контракт с обоими клубами, однако в переговорах «Реала» с «Монако» возникли сложности. По данным Goal, именно интерес «ПСЖ» осложнил трансфер хавбека в «Реал». В сделке заинтересованы лично новый спортивный директор парижан Луис Кампос и новый лидер проекта Килиан Мбаппе.

Transfermarkt оценивает стоимость Орельена Чуамени в 40 млн евро. «Монако» запрашивает за своего ключевого игрока почти вдвое больше.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль ПСЖ Орельен Чуамени
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