Зидан может стать самым высокооплачиваемым тренером мира

По данным источника, Зинедин Зидан получил крайне щедрое предложение от «ПСЖ».

Несмотря на заявления французских СМИ о невысокой вероятности назначения Зидана в «ПСЖ», сегодня стало известно, что стороны всё-таки ведут переговоры.

По информации Mundo Deportivo, «ПСЖ» готов предложить Зидану грандиозную зарплату – около 25 млн евро за сезон, что сделает француза самым высокооплачиваемым наставником в мировом футболе.

В настоящий момент список тренеров с самыми выгодными контрактами возглавляет Диего Симеоне из «Атлетико» (24 млн), второй – Хосеп Гвардиола из «Манчестер Сити» (23 млн).

В мадридском «Реале» Зидан зарабатывал почти вдвое меньше – всего 13 млн евро за сезон.