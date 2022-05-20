​«Монако» с Головиным бьются за Лигу чемпионов: интриги последнего тура Лиги 1

В субботу вечером матчи заключительного тура пройдут в чемпионате Франции. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» изучило турнирную таблицу и рассказывает о главных интригах финального игрового дня Лиги 1.

Как и в предыдущих подобных материалах, для начала мы заглядываем в регламент. В Лиге 1 при равенстве очков команды сравниваются по разности мячей, а затем – по общему количеству забитых мячей.

Также стоит проговорить ещё один момент. Обладателем Кубка Франции в этом сезоне стал «Нант». Таким образом, середняк Лиги 1 получил прямой билет в групповой этап Лиги Европы, то есть шестое место чемпионата не будет давать билет в еврокубки. Если брать Лигу 1, то еврокубковые места распределятся так:

1-2 места – в групповой этап Лиги чемпионов, 3 место – в квалификацию Лиги чемпионов, 4 место – в групповой этап Лиги Европы, 5 место – в квалификацию Лиги конференций.

Борьба за места в Лиге чемпионов

М Куда попадает Команда И В Н П ЗМ ПМ РМ О 1 ЛЧ ПСЖ 37 25 8 4 85 36 +49 83 2 ЛЧ Монако 37 20 8 9 63 38 +25 68 3 ЛЧ Марсель 37 20 8 9 59 38 +21 68 4 ЛЕ Ренн 37 20 5 12 80 38 +42 65

«Ланс» - «Монако»

«Марсель» - «Страсбург»

«Лилль» - «Ренн»

«ПСЖ» завоевал титул Лиги 1 и получил прямой билет в Лигу чемпионов. На второй такой билет претендуют «Монако», «Марсель» и «Ренн». Монегаски, которые набрали шикарную форму и выиграли девять последних матчей, наверняка удержат второе место при любой победе над «Лансом». Вряд ли «Марсель» обыграет «Страсбург» слишком уж крупно. Даже ничьей «Монако» хватит для обеспечения себе места как минимум в квалификации. А вот при поражении монегаски рискуют выпасть из зоны Лиги чемпионов. Это произойдёт при наборе «Марселем» хотя бы очка и при победе «Ренна».

«Марселю» достаточно набрать один балл, чтобы обеспечить себе место в квалификации Лиги чемпионов. Чтобы попасть сразу в групповой этап, провансальцам нужно обходить «Монако». Учитывая разность мячей (+21 против +25), «Марселю» в последнем туре нужно набирать больше очков, чем наберёт «Монако». Либо при победе конкурента побеждать очень крупно, что вряд ли возможно. Если «Марсель» проиграет, то при любой победе «Ренна» с вероятностью в 99,999% останется за бортом Лиги чемпионов вовсе. Это будет серьёзным провалом.

«Ренну» для финиша в зоне Лиги чемпионов нужно побеждать и надеяться на то, что «Монако» или «Марсель» проиграют. Если проиграют оба конкурента, «Ренн» займёт второе место и получит прямой билет в групповой этап сильнейшего клубного турнира континента.

Борьба за места в еврокубках

М Куда попадает Команда И В Н П ЗМ ПМ РМ О 4 ЛЕ Ренн 37 20 5 12 80 38 +42 65 5 ЛК Страсбург 37 17 12 8 60 39 +21 63 6 Ницца 37 19 7 11 49 34 +15 63 7 Ланс 37 17 10 10 60 46 +14 61

«Лилль» - «Ренн»

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«Марсель» - «Страсбург»

«Реймс» - «Ницца»

«Ланс» - «Монако»

Опускаемся по таблице ниже и оцениваем ситуацию в борьбе за места в Лиге Европы и Лиги конференций. Отметим, что «Монако» и «Марсель» не могут опуститься ниже 4 места, то есть если кто-то из них выпадет из зоны Лиги чемпионов, то окажется в зоне Лиги Европы.

Учитывая разность мячей, «Ренну» для обеспечения себе 4 места и билета в Лигу Европы достаточно не проиграть в гостях у «Лилля». Если «Ренн» проиграет, обойти команду в случае своих побед могут «Страсбург» и «Ницца».

«Страсбург» занимает место в зоне Лиги конференций, но удержать это место будет сложно (не говоря уже о подъёме в зону Лиги Европы), ведь в последнем туре команде предстоит сыграть с мотивированным «Марселем», причём в гостях. Если «Страсбург» потеряет очки, обойти команду могут «Ницца» и/или «Ланс».

«Ницца» имеет призрачные шансы на финиш на 4 месте. А вот 5 место команда наверняка займёт, если в последнем туре наберёт больше очков, чем «Страсбург».

«Ланс» финишировать в зоне Лиги конференций может только в теории. Команде нужно не просто обыгрывать мощный «Монако», но и надеяться на неудачи «Страсбурга» в виде поражения и «Ниццы» в виде потери очков.

Борьба за надежду

М Куда попадает Команда И В Н П ЗМ ПМ РМ О 18 плей-офф Мец 37 6 13 18 35 64 -29 31 19 вылет Сент-Этьен 37 7 10 20 41 76 -35 31 20 вылет Бордо 37 5 13 19 48 89 -41 28

«ПСЖ» - «Мец»

«Нант» - «Сент-Этьен»

«Брест» - «Бордо»

Некогда грозный «Бордо» с вероятностью в 99% вылетает из Лиги 1. Едва ли «жирондинцы» в последнем туре смогут обойти «Мец» или «Сент-Этьен», учитывая очень плохую разность мячей.

«Мец» и «Сент-Этьен» в заочной борьбе решат, кто вылетит, а кто окажется в плей-офф и там поборется за сохранение прописки. Если взглянуть на разность мячей, становится понятно, что «Сент-Этьену» в последнем туре нужно набирать больше очков, чем наберёт «Мец».

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Подготовил Александр Тихий.