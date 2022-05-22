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Чемпионат Франции. Лига 1

Лизаразю: «Мбаппе поставил на колени сразу два суперклуба»

22 Мая 2022 • 18:29 Комментировать
ПСЖ
5:0
Мец
окончен

Бывший защитник «Милана», чемпион мира 1998 года Биксант Лизаразю поделился своим мнением о продлении контракта Килиана Мбаппе с «ПСЖ». Лизаразю считает, что в итоге Мбаппе поставил на колени сразу два топ-клуба, подразумевая не только «ПСЖ», но также и мадридский «Реал».

- Окружение Мбаппе вело переговоры с двумя клубами, на протяжении нескольких месяцев. Есть ощущение, что в итоге оба клуба были поставлены на колени. За все время пребывания в футболе я не видел ничего подобного - чтобы игрок поставил на колени не только «ПСЖ», но и самый знаменитый клуб в мире, - цитирует Лизаразю французское издание Telefoot.
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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Биксант Лизаразю Килиан Мбаппе
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