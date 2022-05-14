Мбаппе обновил личный рекорд результативности

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе проводит самый результативный сезон в своей карьере.

23-летний француз напрямую поучаствовал в 55 забитых голах парижан во всех турнирах текущей кампании, 35 раз отличившись самостоятельно и 20 раз ассистировав товарищам по команде в 45 сыгранных матчах. Это лучший показатель результативных действий в карьере Мбаппе.

В проходящем в эти минуты матче чемпионата Франции между «ПСЖ» и «Монпелье» Мбаппе записал на свой счёт две результативные передачи на Лионеля Месси.

Килиан Мбаппе проводит свой седьмой сезон на высоком уровне. За «Пари Сен-Жермен» он выступает с 2017 года. В 2018 году парижский гранд выкупил форварда у «Монако» за 145 млн евро.