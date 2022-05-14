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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» летом хочет избавиться от Наваса

14 Мая 2022 • 17:48 Комментировать
ПСЖ
...
Мец
21.05 22:00

Французский «ПСЖ» в это межсезонье намерен отпустить всех своих резервных голкиперов. Речь идёт о Кейлоре Навасе, Серхио Рико и Марцине Булке, который провёл нынешний сезон на правах аренды за «Ниццу».

По информации клубного инсайдера Адриена Гренье, «ПСЖ» окончательно решил сделать ставку на молодого голкипера Джанлуиджи Доннарумму, который пополнил ряды команды прошлым летом на правах свободного агента из «Милана».

Напомним, что у Кейлора Наваса ранее состоялся личный разговор с главным тренером «ПСЖ» Маурисио Почеттино, в ходе которого обсуждалось будущее костариканца на «Парк де Пренс».

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Евро-Футбол.Ру,
Кейлор Навас Серхио Рико Джанлуиджи Доннарумма Марцин Булка
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