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Мбаппе снова срывает планы «Реала»: он хочет видеть в «ПСЖ» новую трансферную цель мадридцев

22 Мая 2022 • 15:26 Комментировать
ПСЖ
5:0
Мец
окончен

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе поощряет подписание своим клубом полузащитника Орельена Чуамени, главным претендентом на которого является «Реал».

22-летний опорный хавбек «Монако» считается одним из самых многообещающих игроков мира на своей позиции. В его услугах давно заинтересован мадридский «Реал», который, как сообщалось, после срыва сделки по Мбаппе готов переключить все усилия на подписание Чуамени. Однако Килиан может помешать мадридцам и в этом.

По информации журналиста Санти Ауана, Килиан Мбаппе хочет видеть Чуамени в «ПСЖ» и может воспользоваться своим влиянием, чтобы увеличить вероятность трансфера. Руководство парижан уже начало работу в данном направлении.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе Орельен Чуамени
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