Мбаппе в третий раз подряд признан лучшим игроком сезона в Лиге 1

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе снова получил приз лучшему игроку чемпионата Франции.

23-летний лидер «Пари Сен-Жермен» был награждён на церемонии UNFP. Среди номинантов на звание игрока сезона также фигурировали Димитри Пайе («Марсель»), Лукас Пакета («Лион»), Виссам Бен Йеддер («Монако») и Мартен Терье («Ренн»).

В текущем розыгрыше Лиги 1 Мбаппе отметился 25 голами и 17 результативными передачами, став лучшим в чемпионате по обоим показателям, а также помог своей команде завоевать чемпионский титул.

«Победа в третий раз – это просто невероятно. В этом году я чувствовал огромную поддержку, и особую гордость вызывает наш десятый титул», – прокомментировал свой триумф Мбаппе.