Гвардиола может возглавить «ПСЖ» в 2023 году

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола стал одним из претендентов на пост наставника «ПСЖ» в 2023 году.

L’Equipe сообщает, что нынешний тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино может сохранить свой пост еще на один год благодаря поддержке со стороны нападающего клуба Килиана Мбаппе.

Руководство рассматривает на пост главного тренера в 2023 году Зинедина Зидана, но это маловероятно из-за высоких требований французского специалиста. Помимо этого, одним из вариантов является испанец Хосеп Гвардиола, у которого заканчивается контракт с «Сити» после окончания следующего сезона.