Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Гвардиола может возглавить «ПСЖ» в 2023 году

24 Мая 2022 • 01:54 Комментировать
ПСЖ
5:0
Мец
окончен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола стал одним из претендентов на пост наставника «ПСЖ» в 2023 году.

L’Equipe сообщает, что нынешний тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино может сохранить свой пост еще на один год благодаря поддержке со стороны нападающего клуба Килиана Мбаппе.

Руководство рассматривает на пост главного тренера в 2023 году Зинедина Зидана, но это маловероятно из-за высоких требований французского специалиста. Помимо этого, одним из вариантов является испанец Хосеп Гвардиола, у которого заканчивается контракт с «Сити» после окончания следующего сезона.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Хосеп Гвардиола Зинедин Зидан Лига 1 Маурисио Почеттино
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Мая
02:41 · Испания. Ла Лига
Френки де Йонг может перебраться в «ПСЖ»
01:24 · Англия. Премьер-лига
Мбаппе: Мог оказаться в команде Клоппа 1
01:14 · Франция. Лига 1
Директор «Монако»: Мне не важно, где Чуамени продолжит карьеру
00:51 · Франция. Лига 1
Почеттино останется в «ПСЖ» благодаря Мбаппе
23 Мая
21:49 · Италия. Серия А
«Ньюкасл» хочет купить форварда «Реймса»
19:05 ·
Леау входит шорт-лист «ПСЖ» 1
18:37 · Испания. Ла Лига
«Монако» получит 35 миллионов евро с продления контракта Мбаппе с «ПСЖ»
16:53 · Испания. Ла Лига
Мбаппе о «Реале»: «Не знаю, где я буду через три года» 3
16:46 · Франция. Лига 1
Владелец «ПСЖ»: «Мбаппе остался с нами, потому что мы обеспечиваем ему все условия для достижения спортивных целей» 1
16:40 · Испания. Ла Лига
Владелец «ПСЖ»: «Возможно, Тебас беспокоится, что Лига 1 скоро станет сильнее Ла Лиги» 3
15:59 · Франция. Лига 1
Чуамени всё ещё может оказаться в «ПСЖ» 4
15:32 · Англия. Премьер-лига
Переход Погба в «Ювентус» может сорваться
14:46 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» собирается предложить 45 миллионов евро за Экитике 1
09:55 · Франция. Лига 1
Катарские владельцы «ПСЖ» потребовали выставить Неймара на трансфер
08:10 · Испания. Ла Лига
Эмери рассказал, как относится к выбору Мбаппе
Все новости
Рекомендуем