Президент «ПСЖ» призвал болельщиков устроить достойные проводы ди Марии

Руководители «ПСЖ» прервали молчание относительно будущего Анхеля ди Марии в клубе.

«Я приглашаю всю семью «ПСЖ» собраться завтра на нашем стадионе, чтобы воздать должное Анхелю ди Марии. Он этого заслуживает», – заявил Нассер Аль-Хелаифи, которого цитирует журналист Адриен Гренье, чуть ранее сообщивший об официальном расставании аргентинца с клубом.

Завтра «Пари Сен-Жермен» проведёт последний матч нынешнего сезона против «Меца» в рамках Лиги 1. Парижане, напомним, уже гарантировали себе чемпионское звание.

На счету Анхеля Ди Марии 294 матча и 92 гола в составе «ПСЖ». В ближайшее время 34-летний вингер может подписать контракт с «Ювентусом».